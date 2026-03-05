Quanto costante le bollette di luce e gas alle famiglie del Friuli Venezia Giulia secondo l’analisi di Facile.it.

Le famiglie del Friuli-Venezia Giulia per luce e gas nel corso del 2025 hanno pagato più di 2mila euro. Lo dice l’analisi di Facile.it. Nella regione, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.079 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro.

Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei residenti del Friuli-Venezia Giulia è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.394 euro, mentre per quella elettrica gli abitanti hanno dovuto mettere a budget 686 euro.

“Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. Per questo motivo, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino”, commentano gli esperti di Facile.it.

L’andamento provinciale della bolletta elettrica.

L’analisi, realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da quasi 25mila utenze in Friuli-Venezia Giulia, ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali province della regione si è speso di più e in quali di meno?

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Trieste; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.404 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 742 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Pordenone (704 euro, 2.245 kWh).

Chiudono la classifica Udine (661 euro, 2.070 kWh) e Gorizia, dove i residenti hanno messo a budget 646 euro (2.009 kWh).

L’andamento provinciale della bolletta del gas.

Analizzando le bollette del gas 2025, la classifica cambia. Pordenone risulta la provincia della regione con le bollette più salate; qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.582 euro (a fronte di un consumomediodi 1.291 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di Udine (1.416 euro, 1.146 Smc).

Le province del Friuli-Venezia Giulia in cui, di contro, le bollette del gas sono state più leggere sono Trieste (864 Smc con una bolletta annuale arrivata a 1.093 euro) e Gorizia (1.373euro per 1.108 Smc).