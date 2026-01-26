Offerte di lavoro a Lignano, ci sono 340 posti per l’estate: come candidarsi

Recruiting day per trovare lavoro a Lignano.

Cresce l’offerta di lavoro a Lignano Sabbiadoro in vista della prossima stagione turistica. Martedì 24 febbraio 2026, l’auditorium “Sala dei Mille” del Bella Italia Village ospiterà il sesto Recruiting Day dell’anno promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

L’evento, nato dalla collaborazione con Confcommercio Udine, vede in campo 49 strutture ricettive e pubblici esercizi pronti ad assumere. Le posizioni aperte sono 340, segnando un netto incremento del 21% rispetto alle 280 dello scorso anno.

Le figure ricercate e come candidarsi.

Le aziende partecipanti ricercano personale in diversi ambiti professionali, tra cui: amministrazione, accoglienza/reception, cucina, sala e bar, pulizie, manutenzione del verde, guardianato notturno, assistenza bagnanti (con o senza brevetto).

Le candidature sono aperte fino a domenica 15 febbraio 2026. I candidati possono inviare il curriculum vitae tramite il link “MI CANDIDO” disponibile sulla pagina web dedicata all’evento: https://bit.ly/RAFVG2026_RD_Lignano selezionando una o più posizioni di interesse.

Dalla preselezione, coloro ritenuti idonei riceveranno una conferma via e-mail tra il 18 e il 23 febbraio con l’orario del colloquio, che si svolgerà martedì 24 febbraio 2026. Per informazioni: 0432 279962 – servizi.imprese@regione.fvg.it

Il commento dell’assessore Rosolen

L’iniziativa si conferma uno strumento importante per il mercato occupazionale regionale. L’assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, ha ricordato il successo dei precedenti appuntamenti: “L’evento di Lignano Sabbiadoro dello scorso anno si è distinto come uno dei ‘best performer’ in termini di assunzioni, registrando un elevato livello di soddisfazione da parte delle aziende partecipanti”

La sinergia con Confcommercio.

Questo appuntamento si inserisce in un percorso assieme a Confcommercio già avviato con successo a Tolmezzo e Udine. “La collaborazione con l’assessorato regionale alle Politiche del Lavoro si conferma un elemento prezioso per il comparto turistico, strategico in Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo la conferma che le aziende ricercano sempre più candidati per la stagione estiva e che il Recruiting Day contribuisce, almeno in parte, a rispondere all’esigenza più urgente: favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” ha detto il vicepresidente provinciale dell’associazione di categoria Alessandro Tollon.