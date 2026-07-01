A Lignano riapre il commissariato stagionale di Polizia: “Presidio fondamentale per la sicurezza”

Riapre il commissariato di polizia di Lignano per la stagione estiva.

Ha riaperto nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio, a Lignano Sabbiadoro, il commissariato stagionale della Polizia di Stato, presidio che accompagnerà la località balneare durante i mesi di maggiore afflusso turistico. Alla cerimonia era presente anche il sindaco Laura Giorgi, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli agenti in servizio.



La riapertura del commissariato rappresenta un punto di riferimento importante per la sicurezza della città, chiamata ogni estate ad accogliere migliaia di visitatori, con un conseguente aumento delle esigenze legate al controllo del territorio, alla prevenzione e alla gestione dell’ordine pubblico.

“Desidero rivolgere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, un sincero augurio di buon lavoro agli Agenti di Polizia che da oggi prenderanno servizio a Lignano Sabbiadoro. Siamo particolarmente lieti di ritrovare il Sostituto Commissario Sandro Gervasi, che conosce già il nostro territorio e le sue peculiarità, elemento che rappresenta certamente un valore aggiunto nell’organizzazione delle attività di controllo e prevenzione“, ha dichiarato il sindaco Giorgi.

Un presidio per residenti, turisti e operatori

Il primo cittadino ha sottolineato la particolarità di Lignano, città che durante l’estate cambia volto e diventa un centro particolarmente vivace e complesso sotto il profilo della sicurezza. “Lignano è una realtà complessa e dinamica, soprattutto durante la stagione estiva, e sono certa che per i tanti giovani Agenti che ho incontrato questa sarà un’importante occasione di crescita professionale e umana, in un contesto che saprà mettere alla prova le loro capacità e il loro spirito di servizio“, ha aggiunto Giorgi.

“L’apertura del commissariato stagionale rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che viene riservata alla nostra località e costituisce un presidio fondamentale per garantire sicurezza e serenità ai residenti, ai tanti turisti che scelgono Lignano per le loro vacanze e agli operatori economici che ogni giorno contribuiscono alla vitalità della città”, ha evidenziato il sindaco.

Il ritorno delle zone rosse

La riapertura del presidio si inserisce in un sistema più ampio di collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine, con il coinvolgimento di Prefettura, Questura e corpi presenti sul territorio. Un lavoro coordinato che punta a rafforzare la prevenzione e il controllo nelle aree più frequentate della località.

“Come Amministrazione comunale esprimiamo grande soddisfazione per il ritorno di questo importante presidio, che si inserisce in un sistema di collaborazione ormai consolidato tra tutte le Forze dell’ordine presenti sul territorio, la Prefettura e la Questura. In questo quadro rientra anche la riproposizione delle cosiddette zone rosse, uno strumento che ha già dimostrato la propria efficacia e che contribuirà ulteriormente a rafforzare le attività di prevenzione e controllo“, ha concluso Giorgi.