Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 2 luglio

Il meteo in Friuli.

Dopo l’instabilità delle ultime ore, il meteo in Friuli Venezia Giulia è destinato a migliorare nella giornata di giovedì 2 luglio. Le previsioni indicano una situazione più stabile, con aria più secca e temperature massime in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.



La mattinata sarà ancora caratterizzata da nuvolosità variabile, in particolare nelle prime ore, mentre sulla costa soffierà Bora moderata. Con il passare delle ore il cielo tenderà a diventare in prevalenza poco nuvoloso, grazie all’arrivo di aria meno umida e più stabile.

Temperature in calo e aria più secca

Il cambiamento più evidente riguarderà le temperature, che saranno più contenute rispetto alle giornate precedenti. In pianura le minime saranno comprese tra 20 e 22 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 30 e 32 gradi. Sulla costa si partirà da valori minimi tra 22 e 24 gradi, con massime tra 28 e 30 gradi.

Sui monti nubi nel pomeriggio

La giornata sarà generalmente più soleggiata rispetto alle precedenti, ma sui rilievi resterà possibile una maggiore nuvolosità locale nel corso del pomeriggio. L’evoluzione diurna sarà quindi da cielo inizialmente più coperto o variabile verso condizioni via via più serene, soprattutto su pianura e costa.