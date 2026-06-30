Riapre la farmacia comunale di Sabbiadoro: ripartenza tutta al femminile

Da mercoledì 1° luglio riapre la succursale di Sabbiadoro della farmacia comunale di Lignano. Si completa così la copertura dei servizi farmaceutici comunali per la stagione estiva, con la sede che affiancherà quella principale di Lignano Pineta, già regolarmente operativa e aperta al pubblico.



La riapertura arriva a poche settimane dalla nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione dell’Azienda speciale farmaceutica, ente strumentale interamente partecipato dal Comune di Lignano Sabbiadoro. Un’operazione definita “sprint”, resa possibile dal lavoro congiunto del nuovo CdA e del personale.

Una farmacia “tutta al femminile”

Per la presidente del CdA, Luisa De Marco, essere riusciti ad arrivare in tempi così rapidi alla riapertura della sede di Sabbiadoro è motivo di soddisfazione. “Ciò è stato possibile – spiega – grazie al lavoro congiunto di tutti i dipendenti e del Consiglio d’amministrazione”.



De Marco richiama anche il tema della carenza di personale, che riguarda molte realtà del settore. “La difficoltà a reperire farmacisti è ormai un fatto strutturale a livello nazionale – ricorda – ma, nonostante questo, i dipendenti, farmacisti e non, consapevoli dell’importanza di garantire un servizio fondamentale per la località, si sono messi a disposizione. A tutti loro va il più sentito ringraziamento. E un grazie va anche ai servizi farmaceutici di AsuFc per la fattiva e tempestiva collaborazione“.

La succursale di Sabbiadoro ripartirà con un organico interamente femminile. “In attesa di rinforzi – sottolinea la presidente – partiremo con la dottoressa Paola Vaccari, che svolgerà il ruolo di direttore, la dottoressa Valentina Borghesan quale farmacista collaboratore e la dottoressa Daisy Bivi come commessa e magazziniere”.

Nuovi bandi e incentivi per il personale

L’obiettivo del CdA è ora quello di costruire un organico stabile, in grado di sostenere i picchi di lavoro della stagione estiva e di rafforzare i servizi durante il resto dell’anno. “Vogliamo ampliare i servizi rivolti alla popolazione residente – prosegue De Marco – facendo della farmacia il primo presidio sanitario del territorio”.

Nella riunione del CdA convocata per martedì 30 giugno figurano all’ordine del giorno il regolamento per il reclutamento del personale, il regolamento del welfare aziendale e tre bandi per l’assunzione di un direttore d’azienda, di un direttore di farmacia e di un farmacista collaboratore part time.

Per rendere più attrattivo l’impiego nella farmacia comunale, anche dal punto di vista economico, il Consiglio d’amministrazione sta valutando l’introduzione di buoni pasto e di altri incentivi destinati al personale.

Il plauso del Comune

La riapertura della sede di Sabbiadoro è stata accolta con soddisfazione anche dall’amministrazione comunale. L’assessore alle partecipate, Chiara Casasola, esprime il proprio plauso per il risultato raggiunto: “Siamo molto soddisfatti che la succursale di Sabbiadoro, da mercoledì, riapra, così da poter offrire nuovamente un servizio essenziale a residenti e turisti”.

Casasola ringrazia il nuovo CdA, “appena nominato”, per essersi attivato in tempi rapidi, portando avanti parallelamente anche il lavoro sui bandi per la ricerca delle nuove figure professionali. “Il tutto – conclude – nonostante le grandi difficoltà nel reperire personale, come dimostra anche la situazione di Grado, dove la succursale risulta tuttora chiusa”.