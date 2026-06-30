Miss Italia Cucina in Famiglia, la bellezza incontra i sapori friulani

La bellezza incontra la tradizione friulana, tra ricette tramandate, piatti di casa e legami familiari. Anche in Friuli Venezia Giulia arriva “Miss Italia Cucina in Famiglia”, il nuovo progetto legato all’edizione 2026 del concorso, pensato per valorizzare la cucina regionale italiana e il rapporto tra generazioni.

L’iniziativa coinvolgerà le aspiranti Miss del territorio, chiamate a diventare ambasciatrici dei sapori locali attraverso un racconto semplice e autentico: quello della cucina di famiglia. Le partecipanti realizzeranno un breve video insieme alla propria mamma, alla nonna o a una figura familiare custode delle ricette di casa, preparando un piatto tipico della tradizione regionale.

Le ricette friulane protagoniste del concorso

In Friuli Venezia Giulia il progetto potrà raccontare alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina locale, dal frico con le patate ai cjarsons, simboli di una tradizione gastronomica fatta di memoria, territorio e gesti tramandati nel tempo.

Al centro non ci sarà soltanto la preparazione della ricetta, ma anche la storia che ogni piatto porta con sé: i profumi dell’infanzia, le abitudini domestiche, il sapere appreso osservando le mani esperte di chi ha cucinato prima. Un modo per mostrare come la cucina sia ancora oggi uno dei linguaggi più forti dell’identità italiana.



Il progetto nasce con il sostegno di Olio Dante, marchio legato alla tradizione gastronomica nazionale, che accompagnerà le aspiranti Miss nella realizzazione delle ricette.

In palio il titolo di Miss Italia Chef

La partecipazione a “Miss Italia Cucina in Famiglia” aprirà anche la possibilità di conquistare il titolo di Miss Italia Chef. Una commissione tecnica valuterà i contributi realizzati dalle concorrenti ed eleggerà la rappresentante del Friuli Venezia Giulia.



La premiazione si svolgerà in occasione dell’evento regionale di maggiore affluenza, l’elezione di Miss Friuli Venezia Giulia. Il titolo permetterà alla vincitrice di accedere alla Prefinale Nazionale, al pari degli altri titoli regionali in palio.

Come partecipare a Miss Italia Cucina in Famiglia.

Le aspiranti Miss interessate a prendere parte al progetto possono consultare tutte le informazioni e le modalità di adesione sul sito ufficiale di Miss Italia, nella pagina dedicata a “Miss Italia Cucina in Famiglia”.