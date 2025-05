Il salvataggio al largo di Lignano.

Operazione di salvataggio a Lignano nel tardo pomeriggio di oggi, quando quattro giovani tedeschi sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera al largo della località balneare friulana. I ragazzi, tre uomini e una donna poco più che ventenni, si trovavano a bordo di una barca a vela ormai in balia del maltempo e non più governabile.

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Monfalcone attraverso il numero di emergenza 1530: l’imbarcazione, lunga circa otto metri, era partita il giorno precedente da Isola, in Slovenia, ed era diretta proprio a Lignano. Le condizioni meteo-marine, improvvisamente peggiorate, unite ai bassi fondali in cui era stata trascinata, rendevano il rientro impossibile.

Coordinati da Monfalcone, sono intervenuti due mezzi della Guardia Costiera: il battello B16 di Lignano e la motovedetta GCB174 di Grado. Nonostante le onde e il vento forte, gli equipaggi sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione in difficoltà e a mettere in salvo i quattro giovani, che sono stati trasportati a terra. Una volta sbarcati, i ragazzi — infreddoliti e visibilmente scossi — sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Sores, intervenuto sul posto con un’ambulanza. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi.

La Guardia Costiera ha colto l’occasione per ricordare l’importanza di consultare sempre le condizioni meteo prima di prendere il mare e di segnalare tempestivamente ogni emergenza.