ABS cerca talenti all’Università di Udine: il Meet&Work apre le porte agli studenti

Un’occasione concreta per avvicinare il mondo dell’università a quello dell’impresa, mettendo in contatto studenti, laureati e aziende del territorio. Giovedì 4 giugno, dalle 10 alle 16, l’Università di Udine ospiterà un nuovo appuntamento con Meet&Work, il format pensato per favorire l’incontro tra i giovani dei corsi di laurea tecnico-scientifici e le realtà produttive alla ricerca di competenze qualificate.



Protagonista della giornata saranno le Acciaierie Bertoli Safau, meglio conosciute come ABS, azienda leader nella produzione di acciai speciali e parte importante del tessuto industriale regionale. L’appuntamento si svolgerà nell’area delle grandi aule del polo scientifico di via delle Scienze 206, a Udine, di fronte alle aule C5 e C6. La partecipazione è libera e non richiede iscrizione.

Colloqui, curriculum e opportunità professionali

Durante il Meet&Work, studenti e laureati potranno incontrare i rappresentanti dell’azienda in uno stand dedicato, presentare il proprio percorso di studi, consegnare il curriculum e conoscere da vicino le opportunità offerte da ABS. Chi lo desidera potrà anche sostenere un colloquio personalizzato, prenotandosi attraverso il link messo a disposizione per l’iniziativa.



ABS è alla ricerca di personale strutturato con competenze tecniche, ma anche di tirocinanti curricolari e studenti interessati a sviluppare progetti di tesi di laurea. L’obiettivo è creare un ponte diretto tra formazione universitaria e inserimento professionale, valorizzando competenze tecniche e scientifiche sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Il legame tra Ateneo e imprese del territorio

L’iniziativa si inserisce nel percorso con cui l’Università di Udine punta a rafforzare il dialogo con il sistema produttivo locale, offrendo agli studenti occasioni di orientamento, confronto e crescita professionale.

“Con queste iniziative l’Università di Udine valorizza il percorso di formazione degli studenti, favorendo il loro inserimento nel tessuto produttivo territoriale”, spiega Giovanni Cortella, delegato dell’Ateneo al trasferimento tecnologico.

Fondata su innovazione, qualità e competenze specialistiche, ABS conta oggi circa 1.500 dipendenti tra Italia, Croazia, Francia, Germania, Spagna e Svezia. L’azienda rappresenta una delle realtà di riferimento nel settore degli acciai speciali e guarda con attenzione ai giovani talenti provenienti dai percorsi universitari tecnico-scientifici.



“Iniziative come Meet&Work – sottolinea Francesca Ferini, HR Business Partner di ABS – permettono di creare un dialogo concreto tra azienda e candidati, valorizzando talenti e orientando le nuove generazioni verso opportunità professionali”.



La giornata del 4 giugno sarà quindi non solo un momento informativo, ma anche una vera opportunità di contatto diretto per chi sta costruendo il proprio futuro professionale e vuole conoscere da vicino una delle aziende più importanti del panorama industriale regionale.