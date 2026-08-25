Schianto mortale in A4, furgone contro un tir fermo in coda: muore il conducente

Incidente mortale sulla A4

È di una vittima il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste, nel tratto compreso tra Cessalto e San Stino di Livenza, in direzione Trieste.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.15, al chilometro 434. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia stradale, un furgone avrebbe percorso diverse centinaia di metri lungo la corsia di marcia prima di andare a schiantarsi contro un autoarticolato.

Il tir era in coda

Il mezzo pesante contro il quale si è schiantato il furgone si trovava in fondo alla coda formatasi in seguito all’incidente avvenuto nella mattinata sulla stessa autostrada, che aveva coinvolto una cisterna carica di fenolo e provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione. L’impatto è stato violentissimo. Per il conducente del furgone non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto in seguito alle gravissime conseguenze dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire cosa abbia portato il furgone a terminare la propria corsa contro il mezzo pesante fermo in coda. Nel frattempo si stanno concludendo la operazione di rimozione della cisterna incidentata. Il mezzo pesante è stato raddrizzato e si sta procedendo a rimuoverlo dalla carreggiata.