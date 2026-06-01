Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Pozzuolo, confermata la presidente Elisa Gasparini.

La Pro Loco Pozzuolo, che oltre che nel capoluogo comunale opera anche nelle frazioni di Carpeneto e Terenzano, ha tenuto la sua assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci e ha provveduto, terminato il mandato statutario, al rinnovo delle cariche e del direttivo.

Il nuovo direttivo risulta composto da Gianfranco Beltrame, Eleonora Bini, Alfonso Bressan, Cristian Dreszach, Luigina Duca, Michelangelo Duca, Elisa Gasparini, Trinità Germano, Claudio Gori, Maurizio Gori, Alberto Iaiza, Stefano Lesa, Alessia Nadalutti, Pamela Passon, Luciano Rovere e Anastasia Serra. Al suo interno è stata poi confermata presidente Elisa Gasparini, che così si avvia al suo secondo mandato, e vicepresidente Dreszach, già responsabile della contabilità assieme a Beltrame, che è tra i soci fondatori. Dreszach raccoglie il testimone da Ivan Duca, a cui è stato rivolto un messaggio di caloroso ringraziamento per quanto ha fatto in questi anni.

Nella sua relazione, Gasparini ha evidenziato le problematiche che tutto il sistema delle Pro Loco sta affrontando con la nuova normativa in materia fiscale, che penalizzerebbe il volontariato.

L’impegno dei volontari della Pro Loco Pozzuolo è costante tutto l’anno: oltre alla celebre Sagra dello Struzzo, l’evento in calendario forse più conosciuto, organizza molte altre iniziative, dal Centro estivo alle festività tradizionali, fino al Centro di aggregazione giovanile e a Pozzuolandia. Quest’anno, ha ricordato sempre la confermata presidente, ricorrono i 40 anni dalla fondazione dell’associazione, che saranno celebrati nel periodo autunnale.