Terrazza a Mare si riprende la scena: si accendono le nuove luci del simbolo di Lignano

Per l’apertura vera e propria ci vorrà ancora del tempo, ma la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro si riprende la scena delle notti estive con l’accensione del nuovo impianto di illuminazione. Un ritorno d’impatto che riporta subito al centro il simbolo più iconico del lungomare.

L’accensione del nuovo impianto di illuminazione è stata annunciata in un post dall’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini: “Iconica – ha scritto -. La nuova Terrazza a Mare illumina la notte di Lignano. Terminati i test luce, da stasera verranno accesi i led lungo tutta la struttura esterna, dalle conchiglie al camminamento. Per uno spettacolo senza pari!”.

Il nuovo impianto di illuminazione

Il sistema luminoso si sviluppa lungo tutta la struttura con 544 metri lineari di LED, oltre mezzo chilometro di luci pensate per valorizzare le linee architettoniche della Terrazza a Mare. Un intervento che contribuisce a ridisegnare la percezione notturna dell’edificio, rendendolo visibile e riconoscibile lungo tutto il litorale.

Il progetto illuminotecnico è stato studiato per integrarsi nelle forme architettoniche della struttura, in particolare nelle due grandi “conchiglie” e lungo il camminamento esterno. Dopo i test tecnici effettuati nei giorni scorsi, l’impianto da stasera torna pienamente operativo e accompagna la struttura nelle ore serali con un effetto scenografico continuo.

Il cantiere per la riqualificazione della Terrazza a Mare è stato avviato nell’aprile del 2024 e complessivamente la Regione ha destinato all’intervento risorse pari a 18 milioni di euro.

Il video della nuova illuminazione di Terrazza a Mare