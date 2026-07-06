Dopo il concerto dei record, Ultimo annuncia il tour Stadi 2027: si parte da Lignano

Sarà Lignano Sabbiadoro a dare il via alla nuova avventura live di Ultimo. A soli due giorni dal concerto dei record di Roma Tor Vergata, che ha richiamato 250 mila spettatori, il cantautore romano ha annunciato “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…”, il tour che lo porterà nei principali stadi italiani e che prenderà il via proprio dallo stadio Teghil il 10 giugno 2027.

Per il Friuli Venezia Giulia si tratta di un nuovo appuntamento di grande richiamo, destinato a portare migliaia di fan nella località balneare. Lignano sarà infatti la prima tappa delle undici date che compongono la tournée, confermandosi ancora una volta tra le sedi scelte per i grandi eventi musicali dell’estate.

L’annuncio dopo il concerto dei record

L’annuncio arriva all’indomani dello storico live di Roma Tor Vergata, dove Ultimo ha scritto una nuova pagina della musica italiana. Secondo gli organizzatori, il concerto ha registrato il maggior numero di biglietti venduti per un singolo evento nella storia della musica italiana, con 250 mila persone riunite nell’area dell’Università di Tor Vergata.

Uno spettacolo durato oltre tre ore, caratterizzato da una scenografia imponente e concluso con il messaggio rivolto ai fan: “Non smettete mai di credere nelle favole“, seguito dall’urlo “Siamo nella storia”.

Le date del tour 2027

Dopo l’esordio di Lignano Sabbiadoro, il tour proseguirà a Bologna, Padova, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Torino e Olbia, che entrerà per la prima volta nel calendario degli stadi di Ultimo insieme alla Calabria.

I biglietti per il concerto, organizzato da Vivo Concerti, saranno disponibili dalle 14 di mercoledì 8 luglio sul circuito di vendita ufficiale (www.vivoconcerti.com), mentre la vendita nei punti autorizzati inizierà lunedì 13 luglio.

I numeri di Ultimo

Ultimo, classe 1996, a soli 30 anni compiuti lo scorso gennaio vanta 53 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 11 previsti per il prossimo anno, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 2 milioni compreso un Circo Massimo, 10 live allo Stadi Olimpico di Roma e il live dei record all’Università di Roma Tor Vergata, senza contare i 6 album di inediti e 2 live album,che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 85 dischi di platino, 20 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.