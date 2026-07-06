Attivi ma sotto controllo gli incendi scoppiati in Friuli Venezia Giulia

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e monitoraggio sui principali incendi boschivi che da giorni interessano il Friuli Venezia Giulia. Il nuovo aggiornamento diffuso fotografa una situazione in progressivo miglioramento.

Monte Raut: bonifiche in corso

Sul Monte Raut il personale della squadra alpinistica del Corpo forestale regionale è stato trasportato in quota con il primo elicottero del Servizio aereo regionale per effettuare le operazioni di bonifica nell’area interessata dall’incendio.

Le attività sono state coordinate dal Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Claut, con il supporto della Stazione forestale di Barcis, mentre il Gruppo comunale di Protezione civile di Andreis ha garantito il presidio del punto di rifornimento idrico per l’elicottero. Il monitoraggio dell’area continuerà anche domani.

Monte Corda Piccola ancora sorvegliato

Rimane invece ancora attivo, ma sotto controllo, il fronte di Monte Corda Piccola, nel comune di Tramonti di Sopra. Nel corso del pomeriggio il primo elicottero regionale è stato temporaneamente impiegato nelle ricerche di due escursionisti dispersi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per questo motivo la Sala operativa regionale ha attivato il secondo elicottero del Servizio aereo regionale, che ha ripreso i lanci d’acqua nel tardo pomeriggio.

A supporto delle operazioni continuano a lavorare anche i volontari della Protezione civile dei gruppi comunali di Travesio, Pinzano al Tagliamento e Frisanco, impegnati nel presidio del vascone utilizzato per il rifornimento degli elicotteri.

Cima del Forat sotto controllo

Migliora anche la situazione dell’incendio in località Cima del Forat, tra i comuni di Forni di Sotto e Socchieve. Il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Ampezzo ha dichiarato il rogo sotto controllo. Sul posto resta comunque attivo il monitoraggio per verificare l’eventuale ripresa di focolai.

Nuovo intervento a Trebiciano

Nel pomeriggio le squadre antincendio sono intervenute anche in località Trebiciano, nel comune di Trieste, dove i volontari della Protezione civile di Muggia hanno individuato una colonna di fumo durante un’attività di pattugliamento.

Sul posto sono intervenuti il Corpo forestale regionale, i volontari dei gruppi comunali di Muggia e Trieste e una pattuglia della Polizia locale per mettere in sicurezza la pista ciclabile che collega Trebiciano a Orlek, in Slovenia. Una debole pioggia, iniziata intorno alle 17, ha contribuito ad agevolare il lavoro delle squadre, abbassando la temperatura del terreno.