Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 7 luglio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni stabili anche nei prossimi giorni grazie al progressivo rafforzamento dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Da martedì fino a venerdì il tempo resterà in prevalenza soleggiato, con temperature leggermente superiori alle medie del periodo ma senza particolari eccessi.

Il meteo di martedì 7 luglio

Su tutta la regione prevarrà un cielo poco nuvoloso, accompagnato da venti di brezza. Le temperature si manterranno su valori di poco superiori alla norma stagionale. In pianura le minime oscilleranno tra i 18 e i 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 31-33 gradi.

Sulla costa si prevedono minime comprese tra 21 e 23 gradi e massime tra 28 e 30 gradi. In montagna sono attesi circa 20 gradi a 1.000 metri e 13 gradi a quota 2.000 metri, con condizioni generalmente stabili anche sui rilievi.