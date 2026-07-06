Sappada, successo per il raduno dei Vespisti Dolomitici: 280 appassionati da tutta Europa

Numeri importanti e un’organizzazione impeccabile hanno caratterizzato la manifestazione promossa dai Vespisti Dolomitici ASD, che da giovedì 2 a domenica 5 luglio ha richiamato a Sappada 280 appassionati della Vespa, contribuendo ad animare il paese e a promuovere il territorio ben oltre i confini regionali.

Dei 280 iscritti, 72 provenivano dall’estero, con equipaggi arrivati da Francia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda e Lussemburgo, a conferma del crescente respiro internazionale dell’iniziativa.

Per quattro giorni Sappada è diventata il punto di riferimento per gli amanti della Vespa. Particolarmente suggestiva è stata la sfilata dei mezzi attraverso le antiche borgate, che ha catturato l’attenzione dei numerosi turisti presenti in paese, regalando uno spettacolo capace di coniugare passione motoristica e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico della località.

Le prove tra le Dolomiti

Cuore della manifestazione sono state le due prove di regolarità, la “100 km di Sappada” e la “500 km delle Dolomiti – Memorial Domenico Cendron”, che hanno accompagnato i partecipanti lungo un itinerario di grande fascino attraverso le montagne del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell’Alto Adige, offrendo agli equipaggi la possibilità di percorrere alcuni dei più spettacolari scenari delle Dolomiti.

L’iniziativa è stata organizzata dai Vespisti Dolomitici ASD con il patrocinio del Comune di Sappada e della Regione Veneto, a conferma dell’importanza della manifestazione anche sotto il profilo della promozione turistica.

La soddisfazione degli organizzatori

“Siamo pienamente soddisfatti della riuscita dell’evento – commenta il presidente dei Vespisti Dolomitici ASD, Ivan Zanatta -. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, sia sotto l’aspetto organizzativo sia per quanto riguarda lo svolgimento delle prove. Desidero ringraziare tutta la comunità sappadina per la disponibilità e l’accoglienza riservata ai partecipanti. Un grazie particolare va a Giacomo Puicher Soravia, del ristorante Ti Spiazza e consigliere dell’associazione, e al fratello Andrea, del ristorante Kluit, che hanno dato un contributo fondamentale alla perfetta riuscita della manifestazione. I tanti complimenti ricevuti dagli equipaggi ci rendono orgogliosi e rappresentano il riconoscimento più bello per il lavoro svolto.”

Il plauso del Comune

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. “Manifestazioni come questa rappresentano un’importante occasione di promozione per Sappada – sottolinea il vicesindaco Silvio Fauner -. Per quattro giorni il nostro paese ha accolto centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia e dall’Europa, che hanno avuto l’opportunità di conoscere il territorio, le nostre borgate e l’ospitalità della comunità sappadina”.

“La sfilata delle Vespa tra le antiche case del paese ha offerto un’immagine suggestiva che molti visitatori porteranno con sé. Voglio complimentarmi con gli organizzatori per la professionalità e la passione con cui hanno realizzato questa manifestazione e mi auguro che possa tornare a Sappada anche nei prossimi anni, diventando un appuntamento stabile del calendario estivo.”