A Friuli Doc caccia al tesoro tra i libri: arrivano Aganis e Guriuts

A Friuli Doc la caccia al tesoro si fa tra gli scaffali della biblioteca, alla ricerca di Aganis, Guriuts e altre creature fantastiche della tradizione friulana. L’appuntamento dedicato ai più piccoli è in programma sabato 12 settembre alle 16.30 alla Sezione Moderna della Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine.

L’iniziativa, organizzata da ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana insieme al Comune di Udine, alla Biblioteca Civica e a Telefriuli, è pensata per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. I piccoli partecipanti saranno coinvolti in una vera e propria esplorazione tra i libri, dove cercare le creature del folklore friulano nascoste tra le pagine.

A guidare il laboratorio sarà Daria Miani, conduttrice di “Maman!”, la trasmissione televisiva in lingua friulana dedicata ai bambini e realizzata da ARLeF che tornerà in onda con la nuova programmazione settimanale a partire da ottobre.

Tra libri, leggende e sorprese

L’appuntamento vuole avvicinare i bambini alla lingua friulana attraverso il gioco e l’immaginazione, trasformando la biblioteca in un luogo di esplorazione alla ricerca dei personaggi fantastici della tradizione locale. Al termine della caccia non mancheranno gadget e sorprese per i partecipanti.

Per prendere parte all’iniziativa è necessaria la prenotazione. Le iscrizioni devono essere effettuate entro giovedì 10 settembre, scrivendo all’indirizzo info@sportelfurlan.