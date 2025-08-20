Un viaggio tra sapori e vini d’autore in riva al mare di Lignano

Un Mare di Corone sbarca a Lignano.

La terrazza del Pineta Beach Restaurant (ufficio spiaggia 3 – bandiera inglese) si prepara a trasformarsi in un palcoscenico del gusto: venerdì 22 agosto torna “Un Mare di Corone”, l’evento organizzato dalla guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano e dal Pineta Beach Restaurant.

Una serata che unisce i sapori autentici del Friuli Venezia Giulia a una selezione di 150 vini provenienti da tutta Italia – 59 spumanti, 56 bianchi, 5 rossi e 30 rosati – per un viaggio sensoriale tra territori e tradizioni.

Una cena gli chef Davide Pacelli e Kevin Gaddi.

Protagonisti in cucina lo chef Davide Pacelli, resident del Pineta Beach Restaurant, e lo chef itinerante Kevin Gaddi, Ambasciatore del Gusto e volto del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Insieme firmeranno una cena a 4 mani che racconterà il territorio attraverso le sue eccellenze: dai fasolari di Marano Lagunare al Formaggio Montasio, dal carpaccio di manzo alla treccia di bufala alle tipicità che rappresentano sostenibilità, tracciabilità e cultura gastronomica.



Un patrimonio che intreccia storie e sapori mediterranei, balcanici e mitteleuropei, in un mosaico unico che solo il Friuli Venezia Giulia sa offrire. In abbinamento, una selezione di vini che raccontano il meglio della viticoltura italiana, scelti dalla guida Vinibuoni d’Italia.

La guida Vinibuoni d’Italia.

La guida Vinibuoni d’Italia è un punto di riferimento unico nel panorama enologico italiano: dedicata esclusivamente ai vini prodotti da vitigni autoctoni, racconta l’identità dei territori attraverso le loro varietà più autentiche e tradizionali. L’edizione 2025 – curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone – presenta oltre 6.500 vini selezionati, frutto di quasi 35.000 degustazioni, provenienti da 1.933 aziende di tutta Italia. Tra questi, 706 hanno ottenuto la Corona della critica, e i migliori 300 vini sono stati insigniti del riconoscimento Top d’Italia.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: Pineta Beach Restaurant (342 1327095) – www.unmaredicorone.it