Il concerto di Guè al Festival di Majano.

Dopo Fabri Fibra un’altra leggenda vivente del rap italiano sceglie il Festival di Majano per portare l’unica data in Friuli Venezia Giulia del proprio nuovo tour: si tratta di Guè, membro dei Club Dogo prima e ora affermatissimo rapper solista, che il prossimo sabato 26 luglio (ore 21.30) porterà a Majano l’unico live in regione del suo nuovo “La Vibe Summer Tour”. Sul palco Guè presenterà le canzoni del suo ultimo lavoro in studio “Tropico del Capricorno”, oltre ovviamente a tutti i successi che lo hanno consacrato nel gotha di questo genere musicale.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita online su Ticketone.it dalle 14.00 di martedì 25 febbraio e in vendita generale sui circuiti Ticketone e Ticketsms dalle 11.00 di domenica 2 marzo. Tutte le info su www.azalea.it

Guè, pseudonimo di Cosimo Fini, è uno dei rapper più influenti della scena hip hop italiana. Nato a Milano nel 1980, inizia la sua carriera con i Club Dogo, gruppo che tra gli anni 2000 e 2010 rivoluziona il rap italiano con album iconici come Mi Fist (2003) e Dogocrazia (2009).

Parallelamente, avvia la sua carriera solista con Il ragazzo d’oro (2011), che lo consacra tra i protagonisti del genere. Guè si distingue per uno stile che mescola liriche sofisticate, storytelling e riferimenti alla cultura urban internazionale. Con album come Vero (2015), Gentleman (2017) e Mr. Fini (2020), consolida la sua posizione, sperimentando tra rap, trap e sonorità latine.

Il successo continua con GVESVS (2021) e Madreperla (2023), fino al recente Tropico del Capricorno (2025), che segna un’ulteriore evoluzione artistica e lo vede collaborare con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale. Oltre alla musica, Guè è un’icona di stile e imprenditore di successo, con un’influenza che supera i confini dell’hip hop. Con milioni di stream e una carriera ventennale, resta un punto di riferimento per il rap italiano.

Fra i concerti già annunciati al Festival di Majano troviamo i live di Fabri Fibra (29 luglio) e The Darkness (2 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it