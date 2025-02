San Giovanni al Natisone dice addio a nonna Livia, testimone di oltre un secolo di storia

Si è spenta Livia Pellegrini, aveva 105 anni.

San Giovanni al Natisone piange la scomparsa di Livia Pellegrini, la sua cittadina più longeva, che si è spenta sabato scorso all’età di 105 anni, dopo aver trascorso un pomeriggio sereno insieme ai suoi familiari e nipoti.

Nata a Manzano, Livia ha vissuto quasi tutta la sua vita a San Giovanni al Natisone, dove si era trasferita nel 1943, dopo il matrimonio con Antonio Zamboni. La sua esistenza ha attraversato le profonde trasformazioni del secolo scorso, dalla società rurale del primo Novecento fino ai giorni nostri. Con lucidità e spirito sempre vivace, ha affrontato le difficoltà del dopoguerra e assistito alla crescita economica della sua terra, mantenendo intatta la sua gioia di vivere.

Nonostante l’età, nonna Livia ha continuato a essere un punto di riferimento per la comunità, dispensando sorrisi e allegria a chi le stava accanto. Anche dopo aver superato il traguardo dei 100 anni, sembrava che il tempo per lei si fosse fermato. L’ultimo saluto a nonna Livia si terrà mercoledì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni al Natisone, con partenza dalla sua abitazione in viale della Stazione. La veglia funebre è prevista per domani, 25 febbraio, alle 19, nella chiesetta di San Giusto