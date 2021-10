L’incidente a Majano.

Un mezzo articolato, contenente polveri di vernice, si è ribaltato, questa mattina, in via San Daniele a Majano. L’incidente, verificatosi intorno alle 8.35, non ha causato feriti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Udine. Si sono registrati alcuni disagi per la viabilità, regolata attualmente dagli agenti della polizia locale.

