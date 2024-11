In Borgo Stazione arrivano 59 nuovi alberi di pero

Nuovi alberi di pero in via Leopardi.

L’Amministrazione comunale di Udine ha cominciato a piantumare 59 nuovi alberi di pero in via Leopardi, un passo atteso verso la riqualificazione ambientale e il miglioramento della qualità urbana nella zona di Borgo Stazione. L’iniziativa segue la recente rimozione delle siepi e mira a rendere l’area più verde e vivibile, con notevoli benefici per il benessere dei cittadini, la qualità dell’aria e la mitigazione delle isole di calore estive. Nella stessa via Leopardi ne sono già presenti 23.

I peri scelti per l’intervento, ampiamente utilizzati in contesti urbani, sono pienamente compatibili con le attuali condizioni climatiche. A Udine, infatti, sono già censiti 73 dei molti peri che sono distribuiti in diverse aree della città, come via Quarto, viale Palmanova, via Leopardi stessa e molte scuole e spazi verdi, dove si sono dimostrati perfettamente integrati. Oltre al loro valore ecologico, questi alberi regalano una cornice scenografica unica durante la fioritura primaverile. Alcune di queste piante hanno anche 30 o 40 anni, mentre altre sono di piantumazione più recente.

Il censimento.

In base al censimento che l’amministrazione sta realizzando lo stesso tipo di pianta è presente già in cospicuo numero in Piazzale D’Annunzio, in via Quarto, in viale Palmanova, in viale Tricesimo, e in molte aree scolastiche in particolare nelle scuole “G. Carducci” (Viale Tricesimo, 57/A), “E. De Amicis” (Via Birago, 1), “G. Ellero” (Via Divisione Julia, 1), “G. Rodari” (Via Val di Resia, 13), e altre strutture educative. Inoltre, i peri adornano anche piazze e giardini come Viale XXV Aprile, luoghi ancora più gradevoli per cittadini e visitatori durante la primavera.

“L’esperienza maturata con questi alberi, che si sono sempre dimostrati perfettamente compatibili nell’ambiente urbano e che vengono da molti anni piantati in città” spiega l’Assessore al Verde Ivano Marchiol “fuga ogni dubbio, a volte pretestuoso e persino comico, sulla loro utilità. L’iniziativa di via Leopardi non solo migliora l’estetica del quartiere, ma offrirà benefici tangibili per la salute e il benessere della comunità. Con la piantumazione di questi 60 nuovi peri, Udine rafforza il suo impegno per una città sempre più verde, attenta all’ambiente e alla qualità della vita dei suoi abitanti“.