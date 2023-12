L’uomo è stato fermato perché non aveva pagato l’autostrada.

E’ stato fermato perché non ha pagato l’autostrada, ma il controllo gli è costato ben più del pedaggio: si è scoperto, infatti, che l’uomo deve scontare più di un anno di carcere. E’ accaduto sabato mattina, quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Amaro mentre effettuava un posto di controllo in A23 presso la barriera autostradale di Ugovizza in uscita Stato, ha fermato un furgone con targa estera alla cui guida vi era un cittadino italiano.

Il controllo accurato del veicolo e del conducente -che era un recidivo nell’omettere il pagamento del pedaggio autostradale-, ha permesso di scoprire che sull’uomo, un trentenne residente in Lombardia, pende un Ordine di Carcerazione emesso recentemente dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.

Lo stesso che stava per abbandonare il territorio italiano è stato portato al Carcere di Udine dove dovrà scontare una pena di oltre un anno e mezzo come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Molto proficuo il controllo del territorio posto in essere in ambito autostradale dalle dipendenti pattuglie in servizio di vigilanza, e che verrà ulteriormente incrementato durante le prossime festività secondo le disposizioni fornite dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.