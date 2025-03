Lavori in galleria, chiuso per due giorni uno svincolo della A23 Udine Tarvisio

Lavori sulla A23 Udine Tarvisio.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della galleria Obuas, sarà chiuso lo svincolo di Malborghetto Valbruna, in uscita per chi proviene da Udine, dalle 8:00 di lunedì 24 alle 6:00 di mercoledì 26 marzo, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A23 verso il confine di Stato e uscire al successivo svincolo di Tarvisio sud. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui canali social di Autostrade e attraverso i pannelli a messaggio variabile.