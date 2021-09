La Festa della Transumanza in Val Rauna a Ugovizza.

L’autunno è appena arrivato, almeno secondo il calendario. In montagna, le giornate però sono ancora belle e soleggiate, e per salutare a dovere l’arrivo della nuova stagione non ci può essere occasione più ideale della tradizionale Festa della Transumanza. L’appuntamento è per domenica 26 settembre presso la Val Rauna (a pochi chilometri di distanza dal paese di Ugovizza) con il nome di “Puanina Fest – Transumanza in Val Rauna”.

Il Puanina Fest offrirà ai suoi partecipanti svariate piacevoli attività: dal tour guidato in e-bike (che partirà da Malborghetto per arrivare alla valle di Ugovizza) ad una passeggiata tra le erbe della transumanza, dalla dimostrazione di produzione lattiero-casearia (a cura del Caseificio di Ugovizza) all’esibizione dei suonatori di corno di caccia della Valcanale (insieme ad altri musicisti locali, tra cui sarà presente anche il gruppo degli “Alpen Doganirs”).

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale “Ugovizza in fiore”, sarà come sempre caratterizzato da un’atmosfera di grande spensieratezza e vivacità, alla quale contribuiranno balli, canti e la degustazione dei tipici prodotti enogastronomici. Si tratterà, dunque, di una ghiotta occasione di divertimento, condivisone e apprendimento per famiglie, bambini, gruppi di amici, amanti dello sport, della natura e , soprattutto, della montagna e di ciò che essa è può offrire.

“Siamo orgogliosi di organizzare da ormai tanti anni questo evento, che riporta alla luce una tradizione preziosa e antica come quella della transumanza, e, per di più, in una località così bella – afferma Beatrix Jannach, presidente dell’associazione Ugovizza in fiore -. Ogni appuntamento riscuote sempre più successo e siamo sicuri che anche in quest’anno così particolare avrà una buona riuscita”.

La zona della Val Rauna si presta in maniera eccellente per festeggiare la ricorrenza della transumanza (ovvero della discesa del bestiame dall’alpeggio alla valle) : nel periodo estivo, infatti, contadini e allevatori vivono in Val Rauna per dedicarsi alla falciatura dei prati, alla produzione di formaggi e al pascolo di mucche, cavalli e pecore. Nella zona di Ugovizza la transumanza è “verticale”, cioè tipicamente montana, e si distingue da quella “orizzontale”, caratteristica invece dei pascoli nelle regioni pianeggianti.

Una curiosità: il termine “Puanina”, che dà il nome all’evento, indica, nel dialetto locale, l’alpeggio. Per info: info@visitvalcanale.it

