Imbrattate le panchine nel nuovo percorso naturalistico di Fiume Veneto.

Grave atto vandalico nella notte a Fiume Veneto dove ignoti hanno imbrattato le panchine recentemente installate nel nuovo percorso naturalistico, un’area dedicata al benessere e al rispetto dell’ambiente.

“Questi gesti, compiuti nell’ombra, non rappresentano semplici bravate, ma veri e propri reati che denotano una totale mancanza di rispetto per la nostra comunità e per il bene comune – ha commentato il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton – . Tali comportamenti sono il segno di una preoccupante assenza di educazione al rispetto delle regole e dell’ambiente, minando gli sforzi di chi quotidianamente lavora per rendere Fiume Veneto un luogo più bello e vivibile”.

Al lavoro per identificare i responsabili.

L’amministrazione comunale sta già lavorando per identificare i responsabili di questo deplorevole atto e assicura che verranno perseguiti a norma di legge, con l’obbligo di ripristinare i luoghi danneggiati, anche se minorenni, indipendentemente dall’età dei colpevoli. Il sindaco invita tutta la cittadinanza a segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi attività sospetta: “Solo unendo le forze potremo proteggere il nostro territorio e preservarlo per le generazioni future. L’amministrazione comunale continuerà a impegnarsi per mantenere e migliorare i nostri spazi pubblici, affinché restino luoghi di cui tutti noi possiamo essere fieri.

Infine, il Sindaco si appella ai giovani coetanei di questi criminali e vandali: “So che siete la maggioranza, la maggioranza rispettosa e ben educata. Il vostro contributo è fondamentale per far prevalere l’amore e il rispetto per Fiume Veneto. Insieme possiamo fare la differenza.”