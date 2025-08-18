Neonata muore due giorni dopo il parto, Maniago in lutto

La comunità di Maniago in lutto per la piccola Athena, morta due giorni dopo essere venuta alla luce con parto cesareo d’urgenza.

Un dramma ha colpito la comunità di Maniago: la piccola Athena è morta a soli due giorni dalla nascita. La bambina era venuta alla luce all’ospedale di San Daniele con un parto cesareo d’urgenza, resosi necessario all’ottavo mese di gravidanza per improvvise complicazioni.

Trasferita subito dopo la nascita nella Neonatologia di Udine, la neonata, come riporta Il Gazzettino, ha ricevuto cure intensive, ma nonostante gli sforzi dei medici non è riuscita a sopravvivere. Il decesso è avvenuto sabato 16 agosto.

Per chiarire le cause, l’Azienda sanitaria ha disposto un’autopsia eseguita nelle scorse ore all’ospedale di Udine. Gli accertamenti mirano a comprendere i fattori che hanno portato al rapido peggioramento clinico della piccola.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Maniago, già colpita di recente da altri lutti. I funerali si terranno martedì 19 agosto, alle 15.30, nel duomo di Maniago, dove parenti e cittadini si stringeranno attorno alla famiglia della piccola Athena.