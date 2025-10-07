Una zampa per la memoria: a Manzano la Pet Therapy per persone con demenza

La Pet Therapy contro la demenza.

A volte la dolcezza di un cane può aprire varchi dove le parole non arrivano: è da questa convinzione che nasce “Una zampa per la memoria”, il nuovo progetto di Casa SOFIA dedicato alle persone affette da demenza e ai loro familiari. L’iniziativa, che verrà presentata sabato 11 ottobre alle 16 nella sede dell’associazione in via del Cristo 12, porta a Manzano la Pet Therapy come strumento di benessere e sostegno relazionale.

Protagonista del percorso sarà Maya, una labrador nera addestrata per la terapia assistita, che accompagnerà i partecipanti in attività di gioco, movimento e stimolazione cognitiva. L’obiettivo non è solo ridurre ansia e agitazione, ma anche favorire momenti di serenità, contatto e ricordo, in un contesto di condivisione con le famiglie.

Il progetto entrerà nel vivo dal 20 ottobre, con cinque incontri settimanali guidati da operatori specializzati in Pet Therapy. Ogni sessione durerà un’ora e sarà pensata per offrire piccoli benefici concreti: migliorare il tono dell’umore, stimolare la memoria residua e alleggerire il carico emotivo dei caregiver.

La presentazione di sabato sarà anche un’occasione per incontrare da vicino Maya e conoscere più da vicino le attività in programma. La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria (info@sofiaperlafamiglia.it– WhatsApp 348 705 5318 – Numero verde 800 301 171).