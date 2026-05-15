Lotto, colpo fortunato a Mortegliano: vinti 132mila euro

La maxi vincita al Lotto a Mortegliano.

La fortuna fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Nell’estrazione del Lotto di giovedì 14 maggio, a Mortegliano, in provincia di Udine, un giocatore ha centrato una vincita complessiva da 132mila euro.

Come riporta Agipronews, il fortunato giocatore ha puntato sulla combinazione 4-10-29-67, giocata sulla ruota di Cagliari, riuscendo a portare a casa 120mila euro grazie alla quaterna. Non solo. La stessa combinazione, giocata anche su tutte le ruote, ha permesso di ottenere un’ulteriore vincita da 12mila euro, facendo salire il totale a 132mila euro.

Le due giocate sono state effettuate in Via Udine. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 502 milioni da inizio 2026.