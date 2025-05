A Case di Manzano torna l’appuntamento con Fieste in Place.

Quattro giorni di festa tra tradizione, gastronomia, musica e cultura. È tutto pronto per la 42ª edizione della Fieste in Place, la storica sagra paesana organizzata dal Comitato Iniziative Paesane di Case di Manzano, in programma da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025 in Piazza San Giuseppe, nel cuore del Friuli Venezia Giulia.



Un evento che celebra le radici del territorio e che ogni anno richiama centinaia di visitatori da tutta la regione e oltre, offrendo un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età.

Gastronomia: trionfo di sapori friulani.

Al centro della festa, naturalmente, la cucina tipica. Gli stand gastronomici proporranno piatti della tradizione, preparati con ingredienti locali e serviti in un clima conviviale: dagli gnocchi fatti in casa con ragù di carne, alla carne alla griglia, fino al guanciale con polenta. Una vera e propria celebrazione del gusto friulano, da accompagnare con birra artigianale e vini dei Colli Orientali.

Musica per tutti i gusti.

Le serate saranno animate da una selezione musicale per ogni preferenza. Gli appassionati del ballo liscio potranno scatenarsi con le esibizioni delle orchestre COLLEGIUM (30/5), SELENA VALLE (31/5), NOVANTA (1/6) e RENE’ LIVE BAND (2/6). Per i più giovani (e non solo), due serate dance da non perdere: sabato 31 con DJ MAX e domenica 1 con DJ JIMMYZ, accompagnate da ottima birra e un’atmosfera frizzante.

Esibizioni e cultura.

Ogni giornata sarà arricchita da spettacoli e momenti culturali. Venerdì, sabato e domenica, alle 19.00, il palco si accenderà con le esibizioni sportive e artistiche di Roller Skate Manzano, Pattinaggio Dolegnano e del gruppo danza FitApp di Cividale del Friuli.



Tra gli eventi collaterali più attesi, la presentazione ufficiale della sagra (30/5), un convegno in memoria del maestro Francesco Sapia di Siena e la visita all’Atelier Tenuta dei Conti Romano (31/5), una camminata naturalistica sui colli locali (1/6), e l’imperdibile Vespa e Abarth Raduno (2/6), con tour panoramico e tappa enogastronomica nei suggestivi Colli Orientali.

Divertimento per i più piccoli

Grande attenzione anche ai bambini, con animazione dedicata durante il weekend e il lunedì festivo. Il 2 giugno, dalle 17.00, gonfiabili, giochi e un romantico giro in carrozza animeranno la piazza, regalando momenti magici ai più piccoli.

La festa sarà facilmente accessibile grazie a un ampio parcheggio adiacente, pensato per accogliere il grande afflusso di pubblico in totale comodità.