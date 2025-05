Presentati i risultati dell’esercizio 2024 di Confidimprese FVG con un focus sul futuro.

Confidimprese FVG ha celebrato con successo il suo 45° anno di attività, confermandosi come il confidi di riferimento per le imprese del Friuli Venezia Giulia. L’Assemblea 2025, tenutasi il 16 maggio 2025 presso il Generali Convention Center di Trieste, è stata l’occasione per presentare i risultati raggiunti e delineare le strategie future.

“Nonostante un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da incertezze e contrazione del credito in particolare per le aziende con meno di 20 addetti – ha dichiarato in apertura dei lavori il presidente Roberto Vicentini – Confidimprese FVG ha dimostrato solidità e crescita, con risultati positivi sul fronte della redditività, della patrimonializzazione, della crescita dell’operatività, confermando il fondamentale supporto all’economia della nostra regione”.

A portare i loro saluti i Presidenti delle Associazioni di Categoria e i vertici delle Banche e degli Enti finanziari operanti sul territorio regionale, nonché del comune di Trieste.

“Confidimprese FVG rappresenta un esempio virtuoso di crescita e solidità – ha messo in luce attraverso un videomessaggio l’assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emidio Bini – complimenti per i risultati di bilancio e per il patrimonio costruito in questi 45 anni. Il vostro ruolo è centrale per la tenuta economica del territorio, dove il 96% delle imprese sono piccole e medie. Il sistema del credito regionale è tra i più avanzati in Italia, con strumenti come Frie, Fvg Plus e un miliardo di euro di credito agevolato. Positiva poi la decisione di destinare l’utile al sostegno ulteriore del comparto, puntando alla riduzione delle commissioni e offrendo condizioni tra le più vantaggiose sul mercato. C’è fiducia per il futuro, basata su numeri concreti e politiche condivise”.

“Gli scenari per le imprese in questo contesto incerto – ha spiegato nella sua relazione Marco Martella, economista e già direttore della sede di Trieste della Banca d’Italia – vedono più esposte quelle che operano all’estero, le quali rischiano rallentamenti su investimenti e consumi. Per reagire, devono rafforzare la propria resilienza, diversificare i mercati di sbocco, migliorare la produttività e inserirsi in filiere ad alto valore. Non sono sole: possono contare sul sostegno del sistema pubblico, bancario e dei Confidi. Qui troveranno risorse, strumenti e orientamento per affrontare le sfide future.»

Risultati 2024: Operatività in Crescita

L’esercizio 2024 si è chiuso con un utile di 421.541 euro e un patrimonio netto di 28,3 milioni di euro. In 45 anni di attività, Confidimprese FVG ha garantito oltre 5 miliardi di euro a 14.000 imprese del Friuli Venezia Giulia.



I principali indicatori evidenziano una crescita dell’operatività e una solida situazione patrimoniale:



Soci: 14.014

Nuovi affidamenti garantiti nel corso del 2024: 206 milioni di euro (+17%)

Stock affidamenti garantiti al 31.12.2024: 291 milioni di euro (+10%)

Stock garanzie in essere al 31.12.2024: 174 milioni di euro (+8%)

Patrimonio Netto: 28,3 milioni di euro (+3,7 milioni di incremento nell’ultimo triennio)

Attivo patrimoniale: 56,7 milioni di euro

Total Capital Ratio / CET1: 28% ben al di sopra dei requisiti di vigilanza

Crediti deteriorati: <6%, tra i più bassi a livello nazionale

Un Hub Finanziario per le Imprese

Confidimprese FVG si pone come hub finanziario per le imprese del Friuli Venezia Giulia, offrendo una gamma di prodotti e servizi per supportarne la crescita e lo sviluppo. I servizi includono:

garanzie per l’accesso al credito bancario a condizioni agevolate

credito diretto e fidejussioni: erogazione diretta di varie tipologie di finanziamenti e fidejussioni

finanza agevolata: consulenza specifica su misure agevolative regionali, nazionali e comunitarie

service e consulenza su fondo centrale di garanzia per le pmi ai sensi della legge 662/96: attività di gestione completa della domanda di accesso al Fondo di Garanzia

fintech: ricerca di soluzioni innovative di finanza digitale alternative ai canali distributivi ordinari

business plan: redazione di un documento di presentazione e pianificazione del progetto d’impresa efficace e credibile per approcciarsi adeguatamente all’universo creditizio attuale

Confidimprese FVG promuove la crescita, lo sviluppo, il miglioramento e la modernizzazione dell’imprenditoriale svolta sul territorio; non ha finalità di lucro né speculative ed è gestito direttamente dai soci secondo il principio dell’autogoverno.

Strategie future e radicamento sul territorio

Visti gli ottimi risultati raggiunti nel 2024, Confidimprese FVG, confermando il proprio profondo radicamento al territorio e lo spirito mutualistico che da sempre guida la sua azione, ridurrà nel 2025 i costi commissionali per le imprese socie. Questo impegno esprime la forte vicinanza al mondo imprenditoriale e la sinergia con le politiche economiche della Regione Friuli Venezia Giulia, che nel 2025 stanzierà 14 milioni di euro a favore dei Confidi.



L’esercizio 2024 ha consolidato la riorganizzazione dell’organigramma aziendale, avviata a seguito del cambio della Direzione Generale avvenuto nel settembre 2022. Tali azioni hanno permesso di efficientare le funzioni aziendali e di aggiornare la struttura del confidi alle mutate condizioni di operatività, con una maggiore attenzione al digitale, al ruolo del Fondo di Garanzia, all’azione commerciale e con l’ampliamento dei servizi di consulenza offerti ai soci.

Prospettive future

Sulla base del rafforzamento realizzato nel 2024, Confidimprese FVG guarda al futuro con ottimismo e continuerà a sostenere le imprese, offrendo servizi innovativi e un supporto sempre più efficace, in forte sinergia con Regione FVG, Banche, Commercialisti e Associazioni di Categoria.



Confidimprese FVG è un moltiplicatore di credito e hub finanziario per le imprese, il Confidi di riferimento per il Friuli Venezia Giulia.