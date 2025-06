Furto in abitazione mentre il proprietario è fuori: via contanti e preziosi

Furto in una casa di Manzano.

Brutta sorpresa per un residente di Manzano, che rientrando a casa nella tarda serata di mercoledì 5 giugno ha scoperto di essere stato derubato. L’uomo, un 51enne originario di Cividale del Friuli, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Manzano nel pomeriggio di venerdì 6 giugno.

Secondo quanto riferito, il furto sarebbe avvenuto tra le 20:30 e le 22:10, mentre l’abitazione era momentaneamente vuota. I ladri si sarebbero introdotti forzando una finestra e, una volta dentro, avrebbero rovistato tra gli effetti personali, riuscendo a portare via 700 euro in contanti dal portafoglio e alcuni monili in oro, il cui valore è ancora da quantificare.