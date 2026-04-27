Borgo diVino torna in Friuli con un tour in edizione speciale

Il fine settimana del 1º, 2 e 3 maggio arriva in Friuli Venezia Giulia un’edizione speciale di Borgo diVino in tour.

Il fine settimana del 1º, 2 e 3 maggio arriva in Friuli Venezia Giulia un’edizione speciale di Borgo diVino in tour. Un intero weekend di degustazioni delle migliori etichette vitivinicole locali per un’unica tappa regionale che si dividerà in tre, tra Strassoldo, Gradisca d’Isonzo e Palmanova, caratterizzata da visite guidate, masterclass o banchi d’assaggio. Il ciclo di eventi è promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia.

La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali. Per la tappa friulana “Io sono Friuli Venezia Giulia” è partner istituzionale.

Venerdì 1° Maggio: Strassoldo e l’Eredità del Refosco.

La giornata inaugurale si svolgerà nel cuore del Borgo medievale di Strassoldo. Il focus sarà il Refosco, vitigno simbolo della zona, analizzato attraverso tre secoli di storia produttiva.

Ore 09.30 – 11.30: Visita guidata alla scoperta degli angoli più nascosti e affascinanti del borgo.

Ore 11.30: Masterclass “Il Refosco nel tempo: 300 anni di produzione fino ad oggi” presso Villa Vitas (Via San Marco, 5).

Cantine protagoniste: un viaggio sensoriale con le etichette di Villa Vitas, Obiz, Rossato, Ca’ Bolani e Mulino delle Tolle, aziende che incarnano la tradizione delle famiglie storiche tra Strassoldo e Cervignano.

Sabato 2 Maggio: Gradisca d’Isonzo, Crocevia di Gusti.

Il tour proseguirà a Gradisca d’Isonzo, dove l’eleganza della fortezza incontra la complessità dei terroir di confine.

Ore 09.30 – 11.30: Passeggiata guidata nel borgo storico.

Ore 11.30: Masterclass “Crocevia di Gusti – Isonzo, Carso e Collio” presso l’Enoteca Regionale La Serenissima (Via Cesare Battisti, 30). Un’occasione unica per confrontare queste tre zone vitivinicole attraverso le migliori produzioni di cantine selezionate sui territori.

Cantine protagoniste: Castelvecchio, Masùt da Rive, Amandum e Sturm.

Domenica 3 Maggio: Palmanova e il gran finale in Polveriera.

La chiusura dell’evento si terrà nella città stellata di Palmanova, patrimonio Unesco, con una giornata dedicata alla convivialità e alla varietà dei vini friulani.

Ore 09.30 – 11.30: Visita guidata alla scoperta delle fortificazioni e della struttura urbana unica della città.

Dalle 11.30 alle 19.00: Apertura dei banchi d’assaggio presso la Polveriera Napoleonica Garzoni. Un’autentica immersione tra le tante interpretazioni dei più importanti vini regionali.

Informazioni utili e prenotazioni.

Ciascuna esperienza ha un costo di 20 euro che include degustazioni nelle masterclass (o presso i banchi d’assaggio a Palmanova) più visite guidate. Per garantire un’esperienza di alta qualità e nel rispetto degli spazi storici che ospitano l’iniziativa, i posti per le visite guidate e le masterclass sono limitati.