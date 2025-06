Talenti da tutta Italia per conquistare il palco di Percoto Canta

Percoto Canta, al via le selezioni preliminari.

Sarà la Casa della Musica di Cervignano del Friuli a ospitare, sabato 7 e domenica 8 giugno, le selezioni preliminari dell’edizione 2025 di Percoto Canta, il concorso canoro nazionale giunto quest’anno alla sua 38a edizione. Una fase cruciale che arriva già con un primo, significativo risultato. Sono infatti ancora più numerose, rispetto allo scorso anno, le domande di partecipazione arrivate da tutta Italia, segno tangibile del crescente prestigio e della centralità che Percoto Canta ha assunto nel panorama musicale nazionale come trampolino di lancio.

Le preselezioni e la giuria

Durante le due giornate di selezioni, tutti gli iscritti si esibiranno dal vivo presentando due brani di diverso stile, almeno uno in lingua italiana, in performance che non dovranno superare gli 8 minuti complessivi. A valutarli sarà una giuria di altissimo livello, composta dal Maestro Adriano Pennino, direttore d’orchestra, arrangiatore e produttore musicale, punto di riferimento assoluto della scena musicale italiana e internazionale, e da Gabriella Scalise, cantante, vocal coach, doppiatrice per Disney Italia e docente di canto al Cet di Mogol e al Conservatorio di Pescara.

Saranno loro a scegliere i 24 artisti che accederanno alla semifinale, in programma il 12 luglio al Teatro Ristori di Cividale del Friuli. Sarà la stessa giuria a indicare anche con quale dei due brani i concorrenti si presenteranno nella fase successiva. A ogni artista sarà richiesta una prova artistica concreta, capace di raccontare identità, versatilità e visione musicale, elementi che rappresentano da sempre il cuore dell’identità di Percoto Canta.

Il pass verso semifinale e finalissima

Dopo Cervignano, il testimone passerà quindi a Cividale del Friuli, dove la semifinale del 12 luglio vedrà tornare in giuria il Maestro Pennino, affiancato da un’altra figura di spicco del panorama italiano: Paola Folli, cantante e vocal coach, da anni punto di riferimento per generazioni di interpreti e professionisti della voce. Una tappa decisiva in vista della finalissima del 27 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per un’edizione che si preannuncia tra le più ricche e partecipate di sempre e conferma ancora una volta Percoto Canta come uno degli appuntamenti più rilevanti e longevi del panorama musicale italiano.