L’infortunio sul lavoro a Bicinicco.

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, venerdì 6 giugno, a Bicinicco, in località Felettis. Un operaio edile di 56 anni, originario di Palermo e residente a Pozzuolo del Friuli, è rimasto ferito mentre era impegnato in un cantiere al civico 7 di via Codroipo.

L’uomo, dipendente della ditta Rigo e Fasano srl di Pozzuolo del Friuli, stava effettuando operazioni di getto del calcestruzzo su una gradinata quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito violentemente al torace dal tubo rigido in gomma collegato alla betoniera, da cui fuoriusciva il materiale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elisoccorso. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone sono intervenuti per i rilievi insieme alla Struttura Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. E’ stato disposto il sequestro della betoniera per permettere gli accertamenti e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.