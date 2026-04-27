Fiammata improvvisa dalla griglia del barbecue, 24enne ustionato

Un 24enne è rimasto gravemente ustionato da una fiammata improvvisa della griglia del barbecue.

Paura nella tarda mattinata di ieri, domenica 26 aprile, a Latisanotta, frazione di Latisana, dove un giovane di 24 anni è rimasto ustionato mentre preparava una grigliata all’aperto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si sarebbe verificato poco dopo le 12.30: il ragazzo, classe 2002, avrebbe versato dell’alcol sul barbecue provocando un improvviso e violento ritorno di fiamma che lo ha investito in pieno. Le ustioni sono apparse subito molto serie.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Latisana. Considerata la gravità delle ferite, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in elicottero al reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Padova. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.