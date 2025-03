Travolto da una pinza robotica al lavoro, operaio in prognosi riservata

L’incidente sul lavoro in un’azienda di Manzano.

Inicidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, 18 marzo, in un’azienda di Manzano. E’ accaduto alla Fornaci spa, ditta produttrice di laterizi, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti perché un dipendente, un operaio di Buttrio, classe 1965, è stato travolto da una pinza robotizzata.

E’ stato trasportato all’ospedale di Udine in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Procede il Dipartimento Prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’AsuFc.