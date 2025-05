Nuovo furto nella zona commerciale di Manzano, nel mirino dei ladri, per la seconda volta, è finita di nuovo la sala slot.

Ancora un furto nella zona commerciale di via Trieste, a Manzano, lungo la regionale 56: nel mirino dei ladri è finita, per la seconda volta in poche settimane, la sala slot Macao Club 2. Il colpo è avvenuto all’alba di sabato, attorno alle 4 del mattino: due persone, secondo i primi accertamenti, hanno agito con modalità analoghe a quelle già viste nei furti precedenti.

I malviventi hanno disattivato l’illuminazione e manomesso il sistema d’allarme dopo aver tagliato la rete di recinzione. Hanno quindi bloccato i cancelli d’accesso e si sono introdotti nel locale, puntando alle slot machine VLT, risultate però vuote. A quel punto hanno asportato la cassaforte, successivamente abbandonata nei campi circostanti, dove è stata ritrovata dai carabinieri. Il bottino ammonta a circa 2.000 euro.

Il titolare ha sporto denuncia e le indagini sono ora in mano ai carabinieri di Manzano, che non escludono si possa trattare della stessa banda responsabile dei precedenti colpi nell’area.