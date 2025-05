Trieste, controlli antidroga nelle scuole con le unità cinofile

Controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole a Trieste, negli istituti Ciofs ed Enaip, con unità cinofile: esito negativo.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Trieste, con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo carabinieri Cinofili di Torreglia, hanno effettuato un controllo antidroga presso gli istituti Ciofs ed Enaip di via dell’Istria.

L’operazione, effettuata in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica e nel rispetto dei ragazzi, si è svolta con la massima tranquillità durante la pausa tra le lezioni e in alcune aree comuni con esito negativo.

L’obiettivo principale di queste attività di controllo, che non è repressivo ma soprattutto preventivo ed educativo, rientra in un più ampio programma di sensibilizzazione che i carabinieri portano avanti nelle scuole per educare i ragazzi sui rischi legati all’uso di droghe, per mantenere alta l’attenzione sul contrasto ad ogni forma di illegalità e per contribuire a creare un ambiente scolastico sicuro e sereno.