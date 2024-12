Art Impact, nasce lo spazio per i giovani artisti e designer del Friuli

Uno spazio espositivo per artisti e designer al Città Fiera.

Cerimonia di inaugurazione per “Art Impact – Galleria Internazionale d’Arte e Design“, lo spazio espositivo ospitato all’interno del centro commerciale Città Fiera. Alla presenza, tra gli altri, del vicegovernatore della Regione con delega alla Cultura Mario Anzil, del presidente del Città Fiera Antonio Maria Bardelli e del maestro Giorgio Celiberti che esporrà alcune delle sue opere più significative all’interno del contenitore culturale.

“Uno spazio espositivo innovativo per i giovani talenti non solo risponde alla necessità di dare visibilità a nuove generazioni di artisti e designer, ma diventa anche un elemento fondamentale per il rinnovamento e la crescita culturale e creativa di una società – ha spiegato il vicegovernatore Anzil – . Promuovere e valorizzare le nuove leve significa investire nel futuro della cultura, creando un ambiente che incoraggi l’esplorazione, l’innovazione e la sperimentazione, rendendo l’arte e il design più vivaci, inclusivi e in sintonia con le sfide contemporanee”.

“Il panorama contemporaneo – ha detto Anzil – è caratterizzato da una grande pluralità di linguaggi, influenze e tecniche, che riflettono la varietà di esperienze e punti di vista dei giovani artisti. Uno spazio espositivo innovativo offre la possibilità di mettere in luce questa molteplicità, contribuendo a una visione più inclusiva e aperta dell’arte e del design. Inoltre, si crea un ambiente che stimola l’interazione tra stili diversi, promuovendo il dialogo e l’innovazione“.

Anzil ha inoltre evidenziato come l’investimento nei giovani talenti significhi contribuire alla sostenibilità e alla rinvigorita crescita del settore culturale e creativo, che rappresenta una delle aree di sviluppo più dinamiche e promettenti in molte economie. “Un’esposizione mirata alle nuove generazioni – ha aggiunto il vicegovernatore – favorisce l’inclusione di idee ‘fresche’, capaci di attrarre nuovi pubblici e investitori, contribuendo al rinnovamento continuo del mercato dell’arte e del design”.