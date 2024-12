Emergenza freddo a Udine: la polizia di Udine aiuta un senzatetto

L’uomo è stato indirizzato dagli agenti al dormitorio della Croce Rossa.

La Polizia Locale è oggi intervenuta nella zona di Udine Sud, nei pressi della sede di Arriva Udine, dove era stato segnalato un giaciglio di fortuna per alcune persone. Al suo arrivo il personale della Locale ha ritrovato solamente una persona, un cittadino straniero. Dopo l’intervento il Comando ha constatato che il giaciglio si trova su un’area privata e per questo motivo verrà inviata formale diffida. La persona individuata è stata supportata e indirizzata verso il dormitorio della Croce Rossa in via Pastrengo. La Polizia Locale, di concerto con i Servizi Sociali, terrà monitorata la situazione per verificare la presenza di altre persone.

“Come amministrazione sappiamo che ci sono molti casi di persone senza fissa dimora che non hanno un tetto e dormono all’addiaccio, anche con queste temperature – commenta l’assessore all’Equità Sociale Stefano Gasparin – . Per questo sono fondamentali i servizi di dormitorio realizzati insieme all’Ambito territoriale gestiti da Caritas e Croce Rossa”.

“La Polizia Locale interviene per verificare queste situazioni in varie zone della città – aggiunge l’Assessora alla Sicurezza Partecipata Rosi Toffano – . Il loro lavoro è in stretta sinergia con i Servizi Sociali per garantire a queste persone una valida alternativa“.