E’ uscito Actium, il nuovo singolo della band friulana Aqvilea

Uscito Actium, il nuovo singolo della band friulana Aqvilea.

A poco più di due anni dall’uscita dall’album di esordio, la symphonic metal band friulana Aqvilea presenta Actium, il primo singolo estratto dall’album New World Era, in pubblicazione nel corso del 2023.

Dopo aver ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube grazie ai primi video, Aquae Sextiae e A Day Before the Wolf, gli Aqvilea sono pronti a inaugurare il nuovo capitolo della saga che celebra la storia della città di Aquileia e del territorio che per millenni è stato un crocevia di popoli e culture. Spiega infatti il fondatore della band, Pier Lando Baldinelli:

“Il fatto di vivere in una terra di confine, nel cuore della Mitteleuropa, è proprio il nostro carattere distintivo e più profondo. Stiamo lavorando anche sul piano culturale, con associazioni, gruppi di rievocatori, istituzioni, proprio per far arrivare questo concetto che la promozione e la valorizzazione del territorio devono passare anche attraverso l’arte, la musica, la cinematografia, proprio perché questi strumenti possono arrivare ovunque nel mondo in modo immediato e diretto.”

Pubblicato dalla band attraverso l’etichetta personale Saturnia Records, mixato, masterizzato e prodotto allo storico Studio Fredman di Göteborg dal pioniere del melodic metal svedese Fredrik Nordström (At the Gates, In Flams, Opeth e altri), Actium è disponibile su tutte le piattaforme digitali in streaming e HQ download a partire dal 14 febbraio.

Il brano, un incalzante crescendo di emozioni che rievocano la concitata vigilia della battaglia di Azio, si sviluppa attraversando diverse atmosfere che passano dal symphonic metal, alla soundtrack, al groove metal, dando vita ad un sound poderoso ed eclettico. Il brano è accompagnato da un video realizzato completamente in Virtual Production negli studi Base 2 Video Factory di Gorizia e diretto dal regista Simone Vrech, ospite all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, già autore dei più recenti video dei Rhapsody of Fire e del pluripremiato documentario Langobardi: Alboino e Romans.

“Questo video non è per noi un semplice strumento promozionale, al contrario è esso stesso parte del nostro concept artistico, che vuole essere non solo l’affermazione del legame con le nostre radici storiche, ma anche un tributo al grande cinema e alle sue colonne sonore.”

La formazione.

Gli Aqvilea, nella nuova formazione che nel 2022 ha esordito live sul palco di “Tempora in Aquileia”, la rievocazione storica dell’omonima città, sono composti dalla soprano lirico Cae Lys, residente in Slovenia, alla voce, il monfalconese Pier Lando Baldinelli alla voce, basso e tastiere, il gradese Franz Lugnan alla chitarra e l’aquileiese Federico Turolla Turatti alla batteria.

La band sta attualmente lavorando al resto del secondo album, che sarà anch’esso interamente prodotto da Fredrik Nordström e la cui uscita sarà anticipata da diversi singoli nel corso del 2023.