Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Maltempo e forti raffiche di vento in arrivo in Friuli Venezia Giulia dove la protezione civile ha emesso un’allerta meteo valida dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 12 di domani, 20 dicembre. Nella notte tra giovedì e venerdì un fronte freddo atlantico valicherà le Alpi da nord, determinando instabilità e un deciso afflusso di correnti settentrionali più fredde.

Le previsioni meteo: scende la quota neve.

Per venerdì 20 dicembre si prevede notte e al mattino cielo coperto con precipitazioni moderate ad ovest, da abbondanti ad intense ad estLocalmente, non si escludono fenomeni temporaleschi. La quota neve è prevista in calo, fino a raggiungere i 600-700 metri.

I venti soffieranno con intensità crescente da nord o nord-est, con raffiche localmente forti soprattutto nelle vallate e lungo la costa, dove si farà sentire una Bora sostenuta. Durante la mattinata di venerdì, si attende un’attenuazione delle precipitazioni e del vento sulle pianure, mentre sulla fascia costiera la Bora continuerà a imperversare. Nel pomeriggio, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la regione.