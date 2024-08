Improvviso maltempo in Friuli Venezia Giulia.

L’ondata di caldo di Ferragosto in Friuli Venezia Giulia è stata improvvisamente spezzata da una serie di temporali violenti, accompagnati da grandinate che hanno causato diversi disagi.

Tra le aree maggiormente colpite il goriziano, dove i temporali si sono abbattuti con particolare intensità su San Lorenzo Isontino e Lucinico. In queste località, i chicchi di grandine che hanno raggiunto i due centimetri di diametro, provocando danni a veicoli, tetti e campi agricoli.

Non è andata meglio nell’Alto Friuli, dove sebbene i chicchi di grandine fossero di dimensioni più contenute, il maltempo ha comunque causato non pochi problemi. Tra le località interessate si segnalano Sauris, Sappada e Chiusaforte. Qui, il maltempo ha anche sorpreso diversi escursionisti che si trovavano sui sentieri montani della regione. La pioggia battente e i temporali improvvisi hanno reso i percorsi scivolosi e pericolosi, tanto che in alcuni casi è stato necessario l’intervento del soccorso alpino per trarre in salvo gli escursionisti in difficoltà.