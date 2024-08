La lunga giornata contro il fuoco nei boschi di Trasaghis: interessati 2,5 ettari

Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato a Trasaghis.

Continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato questo pomeriggio a Trasaghis. Dalle 13 e 30 di oggi sul posto sta operando la squadra Antincendio Boschivo del comando Vigili del fuoco di Udine in supporto al personale del Corpo Forestale Regionale.

L’incendio che sta interessando una zona particolarmente impervia ha una superficie stimata di 2,5 ettari e per spegnerlo stanno operando due elicotteri regionali più Drago 149, l’elicottero del Reparto Volo del comando Vigili del fuoco di Venezia, che chiamato inizialmente per verificare che nell’area interessata dall’incendio e nelle vicinanze non vi fisserò baite o altre costruzioni rurali ha poi collaborato alle operazioni di spegnimento eseguendo dei lanci d’acqua.

La squadra AIB del comando Vigili del fuoco sta collaborando con il personale del Corpo Forestale Regionale per garantire il rifornimento idrico alle vasche antincendio dalle quali gli elicotteri si riforniscono d’acqua.