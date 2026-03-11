Il meteo in Friuli di giovedì 12 marzo: cielo nuvoloso e possibili rovesci nel pomeriggio

11 Marzo 2026

di Giacomo Attuente

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 12 marzo il tempo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni generalmente instabili, con cielo spesso nuvoloso o coperto e possibili piogge nel corso della giornata.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino sono attese piogge residue in genere deboli, più probabili soprattutto sulla fascia orientale della regione. Sulle aree montane sono possibili deboli nevicate oltre i 1400-1600 metri di quota. Nelle ore notturne e all’alba non si escludono foschie locali sulla bassa pianura e lungo la costa.

Nel corso della giornata il cielo resterà da nuvoloso a coperto su gran parte del territorio. I modelli indicano la possibilità di rovesci sparsi, che risultano più probabili nel pomeriggio.

Le temperature rimarranno su valori tipici del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi e le massime tra 14 e 16 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno tra 8 e 11 gradi mentre le massime tra 12 e 14 gradi.

