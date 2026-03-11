Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 12 marzo il tempo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni generalmente instabili, con cielo spesso nuvoloso o coperto e possibili piogge nel corso della giornata.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino sono attese piogge residue in genere deboli, più probabili soprattutto sulla fascia orientale della regione. Sulle aree montane sono possibili deboli nevicate oltre i 1400-1600 metri di quota. Nelle ore notturne e all’alba non si escludono foschie locali sulla bassa pianura e lungo la costa.

Nel corso della giornata il cielo resterà da nuvoloso a coperto su gran parte del territorio. I modelli indicano la possibilità di rovesci sparsi, che risultano più probabili nel pomeriggio.

Le temperature rimarranno su valori tipici del periodo. In pianura le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi e le massime tra 14 e 16 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno tra 8 e 11 gradi mentre le massime tra 12 e 14 gradi.

