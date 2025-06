Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 11 giugno

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di mercoledì 11 giugno si preannuncia stabile e soleggiata su gran parte del Friuli Venezia Giulia, con condizioni meteorologiche ideali per attività all’aperto e per godersi la natura e il mare.

Sulle aree di pianura e lungo la costa il cielo sarà sereno per l’intera giornata, senza rischio di precipitazioni. Le temperature saranno decisamente estive, con valori minimi tra i 15 e i 18°C in pianura e tra i 19 e i 22°C lungo la fascia costiera. Le temperature massime toccheranno i 30-33°C nelle zone interne e i 27-30°C sulla costa, rendendo l’atmosfera calda ma gradevole.

Nel pomeriggio si attiveranno venti di brezza, che contribuiranno a rendere il caldo più sopportabile, specie lungo il litorale. Verso la tarda serata è atteso un rinforzo del vento da est con l’arrivo della Bora moderata, che interesserà in particolare la costa e le aree orientali della regione.

In montagna la giornata inizierà con cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma senza fenomeni significativi. Anche qui le temperature saranno piuttosto elevate per il periodo, sebbene più contenute rispetto alle zone di pianura. La ventilazione sarà debole variabile, con brezze nelle valli durante il pomeriggio.