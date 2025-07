Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di venerdì 11 luglio

Le previsioni meteo in Friuli.

Secondo le previsioni meteo, sul Friuli la giornata inizierà con un cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutto il territorio regionale al mattino. Nel pomeriggio, invece, sono previste condizioni di instabilità con la possibilità di rovesci e temporali sparsi, inizialmente concentrati sulle aree montane ma in successiva estensione verso la pianura e la costa. I venti soffieranno deboli, a regime di brezza.

Le temperature minime oscilleranno tra i 13 e i 16 gradi in pianura e tra i 18 e i 21 gradi lungo la costa. Le massime saranno comprese tra 24 e 27 gradi sia in pianura sia sulle aree costiere. In montagna, previste massime di 14 gradi a 1000 metri e di 7 gradi a 2000 metri.