Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 12 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 12 marzo il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da condizioni meteo instabili, con cielo prevalentemente coperto e precipitazioni diffuse. La giornata sarà caratterizzata da piogge intermittenti, in genere abbondanti sulla bassa pianura e lungo la costa, mentre sull’alta pianura e sulla zona montana le precipitazioni risulteranno intense, con possibili fenomeni molto intensi sulle Prealpi.

Precipitazioni e quota neve

Le piogge si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e potranno assumere carattere temporalesco, rendendo le condizioni atmosferiche particolarmente dinamiche. La quota neve si attesterà tra i 1400 e i 1700 metri circa, rendendo probabili nevicate sulle cime montane più elevate.

Venti e temperature

Sulla costa e nelle zone di alta quota soffierà un vento moderato da sud, contribuendo a mantenere un clima umido e instabile. Le temperature previste vedranno valori minimi compresi tra 8 e 10 gradi in pianura e tra 9 e 11 gradi sulla costa, mentre le massime oscilleranno tra 11 e 14 gradi in pianura e tra 12 e 15 gradi lungo il litorale. A 1000 metri di altitudine si prevedono circa 5 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura si aggirerà intorno allo zero.