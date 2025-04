Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 15 aprile

Il meteo in Friuli.

Il meteo di martedì 15 aprile in Friuli Venezia Giulia si presenterà con condizioni atmosferiche decisamente instabili su tutto il territorio regionale. Il cielo si presenterà coperto fin dalle prime ore del mattino, con piogge diffuse e localmente intense, particolarmente abbondanti lungo la fascia prealpina, dove non si escludono fenomeni molto forti e persistenti. Possibili rovesci e temporali serali su pianura e costa. La quota neve si manterrà elevata, con nevicate previste solo oltre i 2300 metri.

I venti saranno protagonisti: soffierà Scirocco moderato sulla bassa pianura e in modo più sostenuto lungo la costa, in particolare tra Grado e Lignano, dove si segnalano possibili mareggiate e moto ondoso in aumento. Anche in montagna è atteso vento teso da sud-ovest, con raffiche forti in quota che potrebbero creare disagi ai frequentatori di rifugi e sentieri alpini.

Le temperature rimarranno su valori miti, con minime comprese tra 11 e 14°C in pianura e massime fino a 17°C. Sulla costa si oscillerà tra 11 e 15°C di minima, con punte massime fino a 19°C. In montagna lo zero termico resterà piuttosto alto: a 1000 metri la temperatura si aggirerà intorno ai 9°C, mentre a 2000 metri si attesterà sui 4°C.