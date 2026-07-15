Circo Zoé protagonista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Naufragata

Il circo contemporaneo torna protagonista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Martedì 21 luglio alle 18 la compagnia italo-francese Circo Zoé porterà sul palcoscenico “Naufragata”, uno spettacolo poetico e divertente pensato per il pubblico di tutte le età, a partire dai 6 anni.

L’appuntamento fa parte del cartellone di Teatro Estate 2026, la rassegna estiva del Giovanni da Udine dedicata al teatro, alla musica e alle arti performative.

Un viaggio fantastico sulle rive del Mediterraneo

Al centro dello spettacolo ci sono le suggestioni del Mediterraneo, con il vento che gonfia le vele di imbarcazioni cariche di immaginazione, i profumi che si mescolano e gli echi di suoni provenienti da luoghi lontani.

Attraverso acrobazie, musica dal vivo e clownerie, Circo Zoé invita gli spettatori a salire simbolicamente a bordo di un mondo fantastico, trasformando il naufragio in un viaggio tra creatività, poesia e divertimento.

“Naufragata” unisce il virtuosismo degli artisti alla capacità di costruire atmosfere sospese e coinvolgenti, alternando numeri circensi, momenti musicali e scene dal forte impatto visivo.

La compagnia Circo Zoé

Circo Zoé è considerata una delle compagnie pioniere del circo contemporaneo italiano. Nel corso degli anni si è distinta anche a livello internazionale per la qualità tecnica degli spettacoli, la sensibilità artistica e poetica e l’attenzione verso i temi sociali.

La compagnia conta 20 componenti tra artisti e tecnici e realizza ogni anno oltre 70 repliche tra Italia, Europa e Sud America. Alla produzione degli spettacoli affianca inoltre progetti di formazione sviluppati anche in Africa e Canada.

Il concerto conclusivo di Teatro Estate

La rassegna Teatro Estate 2026 si concluderà venerdì 24 luglio alle 21 con un concerto dedicato all’incontro tra jazz e musica classica.

Sul palco salirà la Big Band del Conservatorio Jacopo Tomadini, diretta dal pianista e compositore Glauco Venier, per una serata annunciata come energica e coinvolgente.

Biglietti e orari della biglietteria

I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro in via Trento 4, all’Infopoint Teatro & Cultura di via Rialto 2/b e online attraverso la piattaforma Vivaticket.

Dal primo luglio la biglietteria è aperta il martedì dalle 16 alle 19 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13. Venerdì 17 luglio sarà aperta dalle 16 fino all’inizio dello spettacolo.

L’Infopoint di via Rialto 2/b è invece aperto dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30.